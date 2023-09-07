Polisle alay etmişti... Tecavüz zanlısı böyle yakalandı

Tayland'da 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunup bir güvenlik kamerasına tecavüz videosunu göstererek "yakalayabilirseniz yakalayın" diyen zanlı polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tayland’ta ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kız 11 Ağustos’ta internet üzerinden tanıştığı bir adamla buluşarak cinsel saldırıya uğradı. Cinsel saldırının ardından ağır bir depresyon yaşayan 17 yaşındaki kız 29 yaşındaki S.K. adlı tecavüzcü hakkında şikayette bulundu. Polis kendisini “Ohm” olarak isimlendiren adamı yakın markaja aldı ve alışveriş yapmak için gittiği bir mağazada kıskıvrak yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Dört gün boyunca internet üzerinden konuştuktan sonra 17 yaşındaki kız ve Ohm buluşmaya karar verdi. Ohm buluşma yeri olarak evinin yakınındaki bir restoranı tercih etti ve tuvalete girme bahanesiyle genç kızı evine çağırarak içeride beklemesini istedi. Evine gelen genç kızın kollarını ve bacaklarını birbirine bağlayan saldırgan 3 saatten fazla süre cinsel saldırıda bulundu. Ayrıca şantaj yapmak için cinsel ilişki görüntülerini kaydetti.

Olayın ardından Ohm bir mağazaya giderek cinsel ilişki videosunu göstererek polislere kendisini yakalamaya davet etti. İddiaya göre Ohm eylemini itiraf ederek internette konuşmaya başladıklarında saldırıyı planladığını söyledi. Kendisiyle tekrar seks yapmasıyla tehdit etmek amacıyla videoları kaydettiğini açıkladı.

CEZASI BELLİ OLDU

Ohm, başka bir kişiye şiddet içeren bir eylemde bulunarak veya tehdit ederek cinsel saldırıda bulunarak Ceza Kanununun 276. Maddesini ihlal etmekle suçlandı. Cezası 4 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 80.000 ila 400.000 baht arasında para cezası olacak.