Polisten kaçarken otomobille gece kulübüne daldı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücünün otomobiliyle gece kulübüne girmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı
ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan sürücü otomobiliyle gece kulübüne girdi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Tampa Polis Departmanı, otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücünün, polislerin durdurma girişiminden kaçtığını belirtti. Sürücünün aşırı hızla şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişinin kaza yerinde, 1 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kazada 2'si ağır 13 kişi de yaralandı.
DHA
