SON DAKİKA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI; YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31 MART'A KADAR UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 19 Şubat 2021 07:49

Polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük!

Peru’da polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadına ceza kesmek yerine öptükten sonra görevinden alındı. O anlar kameralara yansırken polise büyük tepkiye yol açtı.

A+ A-

Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi. Kısıtlamayı delen kadın ceza kesileceğini anladığı an, polis memurunu öpmeye çalıştı. Polis memuru uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY"

Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken, "Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)


 

polis , sokağa çıkma yasağı , peru , öpücük
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM