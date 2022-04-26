Putin açıkladı: Ukrayna ile görüşmelerde son durum ne?

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna ile görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Olumlu sonuç vermesini bekliyorum." dedi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın askeri harekatında Ukrayna'yla henüz bir anlaşma sağlanmadı. Ukrayna'da çatışmalar iki aydan fazla süredir devam ediyor. Tüm dünya iki ülkenin anlaşmasını beklerken Rusya Devlet Başkanı'ndan önemli açıklamalar geldi. Putin, Ukrayna'yla müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Olumlu sonuç vermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.