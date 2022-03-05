Putin gözünü batıya dikti: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri operasyona ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova’nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildiren Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını belirtti.

Batı'nın yaptırım hamlesiyle ilgili ise "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diyen Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini bildirdi.