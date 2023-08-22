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Putin: Tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız

Putin: Tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gelişmelerini yakından takip ederken Putin, tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıklamıştı.

PUTİN'DEN 'HAZIRIZ' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Putin, "Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız" dedi.

Rusya’nın ihracatında Rus rublesinin payının hızla arttığına işaret eden Putin, “Dış ticaretimizde giderek daha fazla ödeme ruble ve dost para birimleriyle yapılıyor. İhracat ödemelerinde rublenin payı son 1,5 yılda yüzde 12’den yüzde 42’ye çıkarak 3 kattan fazla arttı” dedi.

Bütçeyle ilgili durumun genel olarak istikrara kavuştuğunu ifade eden Putin, “İkinci çeyrekte federal bütçe açığı ilk çeyreğe göre neredeyse 8 kat azalarak 264 milyar ruble (yaklaşık 2,8 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Temmuz-eylül döneminde bütçenin fazla vermesi bekleniyor.” diye konuştu.

İHA

Etiketler rusya vladimir putin tahıl anlaşması
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