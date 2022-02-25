Putin Ukrayna askerlerine seslendi: Yönetimi ele alın, Neo Nazi pisliklerle anlaşmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu uyuşturucu bağımlısı Neo Nazi pisliklerle tabiki anlaşamayacağız" ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yayınladı.

Putin, Ukrayna ordusuyla birlikte savaşan Neo Nazi gruplar olduğunu belirterek Ukrayna askerleriyle 'belki anlaşabileceklerini' ama 'Neo Nazilerle' anlaşmayacaklarını söyledi.

Putin sözleri şu şekilde:

"Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre Neo Naziler çok aktifler şehir merkezi. Onların planı Rus askerlerini sivil yerleşim yerlerine saldırmış gibi göstermek. Amerikalı danışmanlardan herhalde böyle bilgi alıyorlar.

Askerlerinize şunu söylemek istiyorum. Kendinizi koruyun ve kontrolü ele alın. Sizlerle belki iyi anlaşırız. Ama sizi çevreleyen, bu uyuşturucu bağımlısı Neo Nazi pisliklerle tabiki anlaşamayacağız.

Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur"