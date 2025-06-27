Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: ''Rusya hazır''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için hazır'' açıklamasını yaptı.

Rusya ile Ukrayna heyetleri savaşın başlangancıdan bu yana iki kez barış görüşmeleri için İstanbul'da masaya oturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden İstanbul'u işaret ederek, ''Rusya, İstanbul'da Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için hazır'' dedi.