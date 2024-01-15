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Romanya'da büyük deprem

Romanya'da büyük deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Romanya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Romanya'da saat 12.01 sıralarında bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Verilere göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 85,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler romanya romanya'da deprem deprem oldu
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