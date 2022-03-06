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Rus opera sanatçısı görevden alındı

Rus opera sanatçısı görevden alındı

Savaşın son bulmasını talep eden dünyaca ünlü Rus soprano Anna Netrebko, doğrudan Putin’i kınamadığı için New York Metropolitan Operası’ndaki görevlerinden alındı.

Russia Today’de yer alan habere göre, New York Metropolitan Operası, dünyaca ünlü Rus soprano Anna Netrebko’nun görevine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i doğrudan kınamadığı için son verdi.

  Netrebko, iki gün önce Instagram'da Rusya'ya Ukrayna'da “bu anlamsız saldırganlık savaşını” sona erdirmesi çağrısında bulunarak, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtını eleştirmişti.

Ancak opera yönetimi, Rus divasının bir adım daha ileri giderek Putin'i kişisel olarak kınamasını istediğinden, savaşı kınayan paylaşımı yeterli görmedi.

Operanın Genel Müdürü Peter Gelb, Netrebko ile ilgili kararı “büyük bir sanatsal kayıp” olarak tanımladı ancak operanın tutumunu savundu.

Metropolitan Operası’nda 200'e yakın performansta rol alan Netrebko'nun yerini 'Turandot'ta Ukraynalı soprano Liudmyla Monastyrska alacak, 'Don Carlo'daki rolünün yerini alacak kişi ise henüz açıklanmadı.

 Bu benzer bir uygulama geçtiğimiz günlerde Münih Filarmoni Orkestrası’nda da yaşanmış; dünyanın önde gelen şeflerinden Valeri Gergiev’in görevine son verilmişti.

Etiketler Anna Netrebko rus soprano rusya ukrayan yaptırım
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