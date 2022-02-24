Rusya, 4 adet Bayraktar SİHA'yı düşürdü iddiası

Rus medyası, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 adet SİHA'yı düşürdüğünü iddia etti. Ukrayna ordusunun envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 olduğu biliniyor.

Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla sabah saatlerinde Ukrayna topraklarına girmeye başladı. Ukrayna'nın şehirlerini hedef alan saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanan oldu.

RUS MEDYASI: "4 SİHA DÜŞÜRÜLDÜ"

Rus medyasında yer alan haberlere göre işgalin başlamasından bu yana 4 SİHA vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

Rus medyasına konuşan ayrılıkçı Luhanks yönetimi lideri Eduard Basurin ise, bölgede Bayraktar TB2 tipi bir SİHA düşürdükleri açıkladı. Basurin, "Bizim faaliyet bölgemizde Bayraktar SİHA'nın düşürüldüğünü doğruluyorum." dedi.

Sabah saatlerinde de Donbas'taki Bayraktar SİHA'larının bulunduğu üs Rus savaş uçaklarınca vurulmuştu.

UKRAYNA, 12 ADET TB2 TESLİM ALDI

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA’ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak, toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak, 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021’de uçakları satın aldı.

Türk yapımı insansız hava araçları (İHA), Rusya karşısında konuşlanabilecek Ukrayna kuvvetleri için önemli bir rol oynuyor.