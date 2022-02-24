Ukrayna'da Bayraktar'ın SİHA üssü vuruldu! İşte ilk görüntüler

Rus ordusunun, Ukrayna'daki Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu Bayraktar Teknoloji'nin SİHA Üssü'nü vurduğu iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal emrinin ardından başlayan Savaş, Bayraktar Teknoloji'nin Ukrayna'daki SİHA Üssü'ne sıçradı. Rus haber ajansı Interfax, Bayraktar'ın Donbass'daki üssünün vurulduğunu duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak verilen haber görgü tanıklarına dayandırılarak paylaşıldı.

İddialara göre birkaç Bayraktar TB2 SİHA da düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada kalabilen Bayraktar TB2 SİHA’ları Ukrayna ordusuna verilmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kasım ayında Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

SİHA ÜSSÜ BAYRAKTAR'A AİT

Bayraktar SİHA'lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Bayraktar Teknoloji şirketine ait... Selçuk Bayraktar saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret anlaşması kapsamında, Bayraktar'ın ürettiği yerli İHA ve SİHA'ların motorları Ukrayna'dan temin ediliyor.

Şu ana kadar 12 adet SİHA'nın Ukrayna'ya verildiği biliniyor.

Türk yapımı insansız hava araçları (İHA), Rusya karşısında konuşlanabilecek Ukrayna kuvvetleri için önemli bir rol oynuyor.

UKRAYNA, 12 ADET TB2 TESLİM ALDI



Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA’ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak, toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak, 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021’de uçakları satın aldı.