Almanya ve Bulgaristan'dan emekli olanlara Türkiye'de banka promosyonu müjdesi

SGK'dan yapılan açıklamada “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.