Almanya ve Bulgaristan'dan emekli olanlara Türkiye'de banka promosyonu müjdesi

Almanya ve Bulgaristan'dan emekli olanlara Türkiye'de banka promosyonu müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alıp Türkiye’de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Almanya ve Bulgaristan'da emekliliğe hak kazanarak bu ülkelerden emekli maaşı alan vatandaşlar için müjdeli haberi verdi.

SGK'nın duyurusuna göre artık Almanya ve Bulgaristan'dan emekli maaşı alanlar da banka promosyonu alabilcek.

Almanya ya da Bulgaristan'dan emekli olanların banka promosyonu alabilmesi için Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekiyor.

SGK'dan yapılan açıklamada “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

 

