AK Parti'den resmi açıklama geldi: ''Partiye yeni katılımlar olacak''

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, önümüzdeki günlerde partiye yeni katılımlar olacağını söyledi. Acar, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını farklı partilerden farklı katılımların karşılık bulacağını söyleyebiliriz" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 24'üncü yaşı kutlayan özel bir değerlendirme yapacağını aktardı.

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile birlikte açıklama yapan Acar, "Sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24'üncü yaşın, diğerlerinden farklı olarak şunu paylaşmakta fayda var. 25'inci yıla kadar ilk kez biz, bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planında 25’inci yani çeyrek asrı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını Türkiye'de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız" dedi.

"FARKLI PARTİLERDEN KATILIMLAR OLACAK"

Partiye yeni katılımlara ilişkin gelen soru üzerine konuşan Acar, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını farklı partilerden farklı katılımların karşılık bulacağını söyleyebiliriz. Rozet merasimini Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş olacak" dedi. 

DHA

