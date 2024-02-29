  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya açıkladı: Benzin ihracatı 6 ay yasaklandı

Rusya açıkladı: Benzin ihracatı 6 ay yasaklandı

Rusya açıkladı: Benzin ihracatı 6 ay yasaklandı
Güncelleme:

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasakladıklarını duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülke akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı belirtilerek, bu kapsamda benzin ihracatının 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklandığı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil hükümetlerarası anlaşmalarla yapılan sevkiyatın bu karar kapsamında olmadığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada benzin ihracatına yönelik olası yasak kararının planlanandan önce kaldırılabileceğini söylemişti.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık 2 ay sonra yasak kaldırılmıştı.

Etiketler Rusya açıklama benzin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Süper Lig yayın ihalesine Saran'dan yeni teklif Süper Lig yayın ihalesine Saran'dan yeni teklif