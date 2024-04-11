Rusya açıkladı: Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 3 kişi öldü
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Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Telegram kanalından açıklamada bulunan Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.
Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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