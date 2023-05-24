  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya: TürkAkımı'nı koruyan gemimiz saldırıya uğradı

Rusya: TürkAkımı'nı koruyan gemimiz saldırıya uğradı

Rusya: TürkAkımı'nı koruyan gemimiz saldırıya uğradı
Güncelleme:

Rusya, TürkAkımı ve MaviAkımı koruyan Rus savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karadeniz'de ilerleyen 'Ivan Hurs'  isimli geminin 'İnsansız deniz araçları' tarafından saldırıya uğradığı ve saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşirken, Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Etiketler rusya savaş gemisi türkakımı mavakım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar bir rekor daha kırdı
Ev sahibi - kiracı tartışması meydan savaşına döndü!
İstanbul'da yabancı uyruklu vahşeti! Otomobille ezerek öldürdü
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaktı, gözaltına alındı
Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni uygulama
Üniversiteliler icat etti: Havada, karada ve suda gidebiliyor
Antalya'da hayvanat bahçesinde aslan saldırısı: 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Ünlü anketçi 2'nci tur tahminini ''bu iş bitmiş'' diyerek açıkladı
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi
Millet Bahçesi’nde mide bulandıran toplu tecavüz iddiası