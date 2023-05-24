Rusya: TürkAkımı'nı koruyan gemimiz saldırıya uğradı

Rusya, TürkAkımı ve MaviAkımı koruyan Rus savaş gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karadeniz'de ilerleyen 'Ivan Hurs' isimli geminin 'İnsansız deniz araçları' tarafından saldırıya uğradığı ve saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşirken, Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve güvenliğin sağlandığını vurguladı.