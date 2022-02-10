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Rusya-Ukrayna-Belarus hattında sıcak saatler... S-400'leri aktif ettiler!

Rusya-Ukrayna-Belarus hattında sıcak saatler... S-400'leri aktif ettiler!

Ukrayna ile yaşadığı gerilimde Belarus'a çok sayıda askeri kuvvet sevk eden Moskova yönetimi, bölgede yeni bir hamlede bulundu.

Rusya ile Belarus arasında Ukrayna sınırına yakın bölgede icra edilen "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.

 Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı." denildi.

 HAZIRLIKLAR 1 AYDIR SÜRÜYORDU
Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikat için Rusya, Belarus’a 2 adet S-400 ile Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etmişti. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. (İHA)

Etiketler s-400 ukrayna
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