Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya Karadeniz Filosu'na ait 'Priazovye' gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu açıkladı.

24 Mayıs'ta Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Rus İvan Hurs gemisine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusu, bu kez söz konusu hatların güvenliğinin sağlanmasında görev alan 'Priazovye' gemisine saldırı girişimi düzenledi.



Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 01:30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 insansız sürat botuyla Karadeniz'in güneydoğusunda TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahlarda durum kontrol ve güvenlik temin görevlerini yerine getiren Karadeniz Filosu'nun 'Priazovye' gemisine başarısız saldırı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.



'ABD ordusuna ait Global Hawk İHA'sı keşif yaptı'

Savunma Bakanlığı, önceki benzer saldırılarda olduğu gibi gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı girişimi sırasında da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4B Global Hawk stratejik keşif İHA'sının Karadeniz semalarında keşif yaptığını vurguladı.