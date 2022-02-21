Rusya - Ukrayna sınırında sıcak saatler! 5 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusu, Ukrayna'ya bağlı silahlı araçların sınırda imha edildiğini, 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna ise iddiayı yalanladı.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihten bu yana devam eden gerilim, Ukrayna'nın NATO'ya giriş süreci ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleyici adımlarının ardından iyice arttı. İki ülke arasındaki krizin nasıl şekil alacağı merak edilirken, tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlendi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA

Ukrayna tarafı ise haberin doğru olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın açıklaması yalan. Bu bölgede (Rostov) hiçbir gücümüz bulunmuyor" denildi.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ'NDE OHAL İLAN EDİLDİ

Çatışma haberlerinin geldiği Donetsk'te OHAL ilan edildi. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.