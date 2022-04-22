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Rusya, Ukrayna'daki hedefini açıkladı

Rusya, Ukrayna'daki hedefini açıkladı

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Donbass ve Ukrayna’nın güneyinde tam kontrolü sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 58. günde devam ediyor. Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Sverdlovsk bölgesindeki Savunma Sanayii İşletmeleri Birliği’nin yıllık genel toplantısında savaşa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Minnekaev, "Özel operasyonun 2 gün önce başlayan ikinci aşamasında Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak. Bu durum, Kırım’a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Donbass üzerindeki kontrolün Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’a kara koridoru oluşturmaya olanak sağlayacağını söyleyen Minnekaev, Ukrayna’nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün ise Rusya’ya, Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan Transdinyester’e erişim sağlayacağını vurguladı.

Etiketler rusya ukrayna donbass
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