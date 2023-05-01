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Rusya, Ukrayna’ya bomba yağdırdı

Rusya, Ukrayna’ya bomba yağdırdı
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Rusya, gece başkent Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Rusların Ukrayna’ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Popko, Kiev hava sahasında Rusya’nın tüm füze ve İHA’larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı.

 Rusların Ukrayna’ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını ifade eden Zalujnıy, bunlardan 15’inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre ise gece Rus ordusu Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine 5 füze ile saldırdı.

Etiketler rusya ukrayna hava saldırısı operasyon saldırı
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