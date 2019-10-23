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  4. 23 Ekim 2019 23:59

PKK'lı Kobani'ye ABD'den davet Rusya ile görüşme ! Şoke eden görüntü

PKK'lı Mazlum Kobani, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun düzenlediği, diğer Rus yetkililerin de yer aldığı toplantıya telekonferans yöntemi ile katıldı.

PKK'lı Kobani'ye ABD'den davet Rusya ile görüşme ! Şoke eden görüntü
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Rusya ajansları, toplantıda PKK'lı Kobani'nin ve Şoygu'nun Kuzey Suriye konusunda dün Rusya ile Türkiye arasında varılan 10 maddelik mutabakatı görüştüğünü, Kobani'nin Şoygu'ya "Başkan Putin'e çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Rus askeri polisi ve Suriye güçleri şu an konuşlanmaya devam ediyor. Güçlerimiz Rusya askeri polisine ve Suriye güçlerine yardım edecek" dediğini aktardı. 

Artı Gerçek'in aktardığına göre; Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun da Rusya'nın Türkiye sınırındaki askeri polis sayısını arttıracağını söylediği belirtiliyor.

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