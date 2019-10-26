  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 26 Ekim 2019 17:17

Putin'den acil toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil olarak topladı. Toplantıda Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası ele alındı.

Putin'den acil toplantı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyini acil topladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durumun görüşüldüğü kaydedildi.

Putin'in konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya-Afrika Zirvesi ile de ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , vladimir putin , soçi mutabakatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM