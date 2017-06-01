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  4. 01 Haziran 2017 18:38

Ruslardan flaş karar ! Kısıtlama kalktı

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye'ye getirilen buğday ithalatı kısıtlamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Ruslardan flaş karar ! Kısıtlama kalktı
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Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'nin Rus buğdayı ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rus NTV televizyonunun sorularını yanıtlayan Tkaçev, Türkiye'nin Rus buğdayı ithalatı için uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığını, Rusya'nın da bu gelişmenin ardından karşılıklı çıkar temelinde Ankara'yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'YLE HER ŞEY YOLUNDA"

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Tkaçev, "Türkiye'yle her şey yolunda. Karşılıklı fayda temelinde işbirliğine devam edeceğiz. Türk tahıl pazarı bizim için öncelikler arasında. Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl ürünü satıyoruz. Bunlar iyi rakamlar" dedi.

ithalat , buğday , rusya