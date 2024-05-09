''Eğer Mansur Yavaş aday olsaydı, durum çok farklı olurdu''

Prof. Dr. Ersan Şen 31 Mart yerel seçim sonuçlarını işaret ederek geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Mayıs seçimlerinde Mansur Yavaş aday olsaydı durum çok farklı olurdu. Acayip bir şey %30 fark atmak ne demek ya" ifadelerini kullandı.

TV 100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında siyaset gündemi canlı yayında masaya yatırılırken Prof. Dr. Ersan Şen'in 31 Mart yerel seçimleriyle ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş hakkında söyledikleri dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın bir tarih yazdığını belirten Şen, geçen sene Mayıs ayında yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalefet için aslında doğru Cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirtti.

Yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken "bütün siyaset ve dengeyi esasında Mansur Yavaş değiştirdi" ifadelerini kullanan Şen, "Mayıs seçimlerinde Mansur Yavaş aday olsaydı durum çok farklı olurdu. Acayip bir şey %30 fark atmak ne demek ya? Tarih yazmamış böyle bir şeyi ya. En iyi adayım diye çıkardığın perperişan oldu" dedi.