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  4. 08 Şubat 2018 20:34

Rusya'dan kriz yaratacak açıklama ! Tehdit etti...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan kriz yaratacak açıklama ! Tehdit etti...
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'deki varlığı ile ilgili sert açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin Esad güçlerinden gizlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının DEAŞ'la savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.

Sözcü Maria Zahararova tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin Esad güçlerinden gizlenmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DEAŞ'ın geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkânı buluyor" diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının barışçıl sürece ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ciddi bir meydana okuma olduğunu belirtti.

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