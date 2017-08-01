Rusya'dan o pilota davet

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov’a destek verdi ve ülkeye davet etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov’a destek verdi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov’a Rusya Dışişleri bakanlığından destek geldi. Ukraynalı tecrübeli pilot ülkesinde övgüyle karşılandı fakat Rusya sempatizanı olduğu öğrenilince tepki alan pilota Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Facebook sayfasında, ’’Alexander, yaptığınız politika dışı birşey, sizi profesyonelliğinizden ötürü kutlarız. Ülkenizde hala eleştiriliyorsanız sizi ağırlamaktan memnun oluruz’ diye açıklama yaptı.