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  4. 16 Nisan 2018 13:48

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bundan sonra Suriye'ye gerçekleştirilecek saldırılara karşılık vereceğiz'' denildi.

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırsının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.

Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.

rusya , abd
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