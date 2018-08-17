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  4. 17 Ağustos 2018 21:47

Rusya'dan Türk lirası açıklaması !

Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında açıklamalar yaptı.

Rusya'dan Türk lirası açıklaması !
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Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Rusya ile  Türkiye arasında önemli ekonomik bağların bulunduğunu belirterek, "Türkiye  Rusya'nın en büyük ticaret ortaklarından. Türk lirasında yaşanan dalgalanmalar  nedeniyle ülkelerimiz arasındaki ticaretin etkileneceğini düşünmüyorum." dedi.
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Zadornov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye verdiği mülakatta, Rus  ekonomisini ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin Rus ekonomisi için önemine işaret eden Zadornov, "Türkiye  ile önemli ekonomik bağlarımız var. Türkiye Rusya'nın en büyük 10 ticaret ortağı  arasında. Türk lirasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ülkelerimiz arasındaki  ticaretin etkileneceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin devam edeceğini vurgulayan Zadornov,  "Turizm, gıda, Rus gazı ticareti ve Rosatom projeleri (Akkuyu Nükleer Güç  Santrali) devam edecek. İkili ticaretimiz kesintiye uğramayacaktır." dedi.

ABD'nin Rus ekonomisine yönelik yeni olası yaptırımlarını da  değerlendiren Zadornov, "Yeni yaptırımlar belirsizlik yaratırken, yatırımcıların  Rusya'dan çekilmesine yol açıyor ancak yine de ABD'nin gündeminde olan yeni  yaptırımlarda değişiklik yapılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, bu yılın ilk 6  ayında Türkiye, yüzde 37 artarak 13,3 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle  Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

AA

rusya , türkiye , ekonomik bağ
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