Rusya'dan Türkiye'yi şoke eden sözler !

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya 'Türkiye’den gelen ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti’ açıklaması soruldu. Zaharova, “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” dedi. Zaharova, şöyle devam etti: "Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı”

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'deki sarin gazı raporunu soran gazeteciye Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova soruya sert bir şekilde cevap verdi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 14 Nisan Cuma günü Moskova’da üçlü görüşme yapacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, bakanların Moskova’daki görüşmede ABD’nin Suriye’ye düzenlediği saldırının sonuçlarını en aza indirgemeye yönelik ortak adımları istişare edeceğini söyledi. Zaharova, “Bakanlar, Suriye’deki durumun kötüye gidişini ve ABD’nin saldırganlığı nedeniyle siyasi çözüm çabalarının heba olmasını engellemek için üçlü koordinasyon kapsamında alınacak tedbirleri masaya yatıracak” dedi.

ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırıya değinen Zaharova, "Saldırının ardından Suriye’deki askeri ve siyasi durum, dramatik şekilde kötüye gitti. ABD’nin Suriye’deki eylemleri, bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi bir meydan okuma oldu. Batı'daki Rusya karşıtı güçler, Moskova'nın arabuluculuğuyla Suriye'de barış adına yapılan ilerlemeyi bozmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DEĞİL OPCW YAPSIN

Zaharova’ya Türkiye’nin yaptığı ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti’ açıklaması da soruldu.

Zaharova, “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” yanıtını verdi.

‘TÜRKİYE DENİZLERİ VE GIDA KALİTESİYLE UĞRAŞSIN’

Zaharova, “Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı” diye konuştu. Rus sözcü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye’deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW’nin yetki alanında” ifadelerini kullandı.

CHARTER İDDİASI DA SORULDU

Zaharova, Rus basınında çıkan Rusya ve Türkiye arasındaki charter uçuşların durdurulabileceğine ilişkin haberler hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Zaharova, “Charter seferleriyle uğraşmıyoruz. Sanırım, bu konuda bilgi almak için ilgili bakanlığa başvurmanız gerekecek” diye konuştu.

Öte yandan Zaharova, "Moskova, ABD'nin sırf Washington'dan birisi istedi diye Suriye'yi bombalamayı bırakacağını umuyor" dedi.