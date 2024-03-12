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Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü

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Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan nakliye uçağı düştü. Uçağın düştüğü ana dair görüntüler de ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Uçağın düşüş anına ait görüntülerde gökyüzünde koyu renkli bir duman yükselirken uçağın daireler çizerek düştüğü anlar yer aldı.

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