Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan nakliye uçağı düştü. Uçağın düştüğü ana dair görüntüler de ortaya çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Uçağın düşüş anına ait görüntülerde gökyüzünde koyu renkli bir duman yükselirken uçağın daireler çizerek düştüğü anlar yer aldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol