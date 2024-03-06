Rusya;'da Putin'in veliahdı o mu olacak ?

Rusya lideri Putin'in, sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı son dönemde, 9 yaşındaki “gizli” oğlunu iktidarı devralması için hazırladığı iddia edildi.

71 yaşındaki Putin’in sağlığının kötüleşmesi halinde iki kızı Maria ve Katerina'yı “potansiyel vekil" olarak hükümetin başına getireceğine inanılıyor.

Ancak yeni bir şaşırtıcı iddiaya göre, nihai planı, şu an dokuz yaşında olan “gizli” oğlu Ivan, 21 yaşına geldiğinde Rusya'nın kontrolünü direkt ona devretmek olacak.

Bunun için, şu anda cumhurbaşkanının en az 35 yaşında olması gerektiğini belirten Rusya anayasasında değişiklik yapılması gerekiyor.

Bu tuhaf teori, bir zamanlar Putin karşıtı punk grubu Pussy Riot'u temsil eden 52 yaşındaki Rus avukat, eski milletvekili ve siyasi yorumcu Mark Feigin'den geliyor. Feigin, bunu yakın zamanda Ukraynalı TV sunucusu Dmitry Gordon ile yaptığı röportajda anlattı.

Feigin, Putin'in uzun süredir eski sevgilisi olan 40 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva'dan iki oğlu olduğunu iddia etti. Bir oğlu dokuz yaşında ve İsviçre'nin Lugano kentinde doğduğu söyleniyor.

Küçük Vladimir olarak bilinen diğer oğlunun ise 2019'da Moskova'da doğduğu bildirildi. Doğumu da aynı İsviçreli-Sovyet doğumlu doktor, 63 yaşındaki Dr. Natalia Thiebaud Kondratieva gerçekleştirdi.

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Feigin, Putin'in Rusya’yı, 38 yaşındaki iki büyük kızı Maria Voronteva ve 37 yaşındaki Katerin Tikhonova'ya teslim edemeyecek kadar "cinsiyetçi" olduğunu öne sürüyor. Aynı şey, Putin'in bir diğer "gizli" kızı Luiza Rozova için de geçerli.

Bu hafta 21 yaşına girecek olan Luiza pek tanınmıyor ancak Kiev'de eğitim gördüğüne inanılıyor.

Feigin'e göre bu ay gerçekleşecek seçimlerde ciddi bir rakibi olmadan yeniden seçilmesi beklenen Putin, "totaliter bir sistem içinde iktidarın hanedan transferini" hedefliyor.

Feigin, "Önümüzdeki 12 yıl içinde sistemde mirasçıları dışında hiç kimsenin devletin başında olamayacağı koşulları yaratması gerekiyor. 40'a yakın iki kızı var, onları mutlaka iktidara getirecek, onlara ihtiyacı var" dedi.

Feigin, 35 yaşını beklemek yerine 18 yaşındaki oğlunun yönetime geçmesine izin verecek şekilde anayasayı Putin'in "bir gecede" değiştirebileceğini söyleyerek "Putin için bu seçenek elbette en iyisi" diye ekledi.