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Rusya'da seferberlik mi başlıyor? Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da seferberlik mi başlıyor? Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Ukrayna ile yaptığı savaş nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da iç krizle karşı karşıya.

Rusya'da tansiyon yükseldi. Ukrayna'yı işgal girişiminin 7. ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine gündemin 1 numarası haline geldi. Rusya'da tartışılan seferberlik kararı birçok Rus vatandaşı panikletti. Bu iddiaların ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen yasa tasarısı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR

Rusya'da Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi.

GOOGLE ARAMALARINDA 1 NUMARA

Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan nasıl çıkılır" yer alıyor.

SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Etiketler rusya ukrayna savaş
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