Rusya'dan AB ve NATO ülkelerine gözdağı: ''Çok pişman olursunuz''

Rusya'dan AB ve NATO ülkelerine gözdağı: ''Çok pişman olursunuz''
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB ve NATO ülkelerinin Rusya'ya saldırı ihtimaline ilişkin, ''Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, New York'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesiyle ilgili, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını kaydeden Lavrov, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını bildirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Lavrov, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara ‘saygı duyduklarını’ da belirtti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI: HAVA SAHAMIZA GİREN UÇAĞI DÜŞÜRÜRÜZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerine ve ABD Başkanı Trump’ın Avrupa hava sahasını ihlal eden uçakların vurulması gerektiği yönündeki açıklamalarına, ''Topraklarımızın her bir santimetrekaresini savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da hava sahasına izinsiz bir giriş olması durumunda, uyarı yapıldıktan ve durum açıkça belirtildikten sonra izinsiz giriş yapan savaş uçağını düşürme seçeneğinin masada olduğu anlamına gelir'' şeklinde yanıt vermişti.

 

