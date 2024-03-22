Rusya'dan AB'ye tehdit: ''Feci sonuçları olur'

Kremlin, Avrupa'daki dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destekte kullanılacağına yönelik açıklamalara yanıt verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Batılı bankaların hukuk departmanlarının, Avrupa Birliği'nin Rus varlıklarına el koyma planlarına devam etmesi halinde ortaya çıkacak ''feci sonuçları'' anladığını söyledi.

Kremlin, Avrupa'daki dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destekte kullanılması açıklamalarına yanıt verdi.

Batılı bankaların hukuk departmanlarının, Avrupa Birliği'nin Rus varlıklarına el koyma planlarına devam etmesi halinde ortaya çıkacak "feci sonuçları" anladığını söyledi.

Üst düzey endüstri kaynakları, bazı Batılı bankaların, dondurulmuş Rus varlıklarından kazanılan milyarlarca avroluk faizin yeniden dağıtılmasına yönelik AB önerilerine karşı lobi yaptıklarını ve bunun maliyetli davalara yol açabileceğinden korktuklarını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Washington'un Ukrayna'ya Rus petrol rafinerilerini vurmayı durdurmasını söylediğine dair basında yer alan bir haberi yorumlayarak, bunun "ABD'nin meselesi olduğunu" ancak farklı bir talebi tercih edeceğini söyledi.



Financial Times gazetesi, bugün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'dan Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istediğini ve insansız hava araçlarının saldırılarının misillemeye yol açarak küresel petrol fiyatlarını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Haberle ilgili olarak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov şunları söyledi: "Bu ABD'yi ilgilendiren bir konu. ABD'nin Kiev rejimine özünden ve özellikle de sivil hedeflere ve konutlara yönelik terörist faaliyetlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunmasını tercih ederiz."

Reuters