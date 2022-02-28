Rusya'dan Batı ülkelerine ''yaptırım'' cevabı

Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'dan, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlarla ilgili karşı bir hamle geldi.

Yaptırım restleşmesi büyüyor... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sonrası Batı, peş peşe yaptırım kararları almıştı. Alınan kararlar sonrası Rus ekonomisin ve hükümetinin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

RUSYA: CEVAP VERECEĞİZ

Kremlin'den yapılan açıklamada "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" ifadeleri yer aldı.

PUTİN EKONOMİ KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK

Kremlin ayrıca Putin'in; Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.