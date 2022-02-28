  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan Batı ülkelerine ''yaptırım'' cevabı

Rusya'dan Batı ülkelerine ''yaptırım'' cevabı

Rusya'dan Batı ülkelerine ''yaptırım'' cevabı

Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'dan, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlarla ilgili karşı bir hamle geldi.

Yaptırım restleşmesi büyüyor... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sonrası Batı, peş peşe yaptırım kararları almıştı. Alınan kararlar sonrası Rus ekonomisin ve hükümetinin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

RUSYA: CEVAP VERECEĞİZ
Kremlin'den yapılan açıklamada "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" ifadeleri yer aldı.

PUTİN EKONOMİ KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK
Kremlin ayrıca Putin'in; Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.

Etiketler rusya yaptırım ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf
Son anket açıklandı; AK Parti kritik sınırın altına indi
Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu
Benzin ve motorin zamlarına doyamayanlara müjde(!)
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Bunu yapan kazanır
Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk''
Rekor zammın köpüğü alınacak! Motorin ve benzine indirim geliyor
Tansu Çiller ağzındaki baklayı çıkardı: ''Merkez sağda yeni oluşum lazım''
Rusya'nın 5 km'lik ''ölüm konvoyu'' böyle görüntülendi