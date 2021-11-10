Rusya'dan göçmen krizi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın sınırında yaşanan göçmen kriziyle ilgili suçlamaları reddetti.

Belarus - Polonya sınırındaki göçmen krizinin yankıları sürüyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sığınmacı krizinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getirdiğini öne sürmüştü.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yaşanan krizde Rusya'yı suçlamıştı.

Bu sözlerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Polonya'nın iddiaları kesin bir dille reddedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Varşova'dan duyduklarımız tabii ki çok şaşırtıcı. Bana göre makul ve sağduyu sınırlarını aşıyor. Ülkemize yönelik suçlamalardan ve sınırdaki duruma ilişkin değerlendirmelerden bahsediyorum. Nasıl böyle yalan söyleyebiliyorlar.'