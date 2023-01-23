Rusya'dan misilleme! Moskova Büyükelçisi'ne ''ülkeyi terk et'' uyarısı

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının Şubat ayına kadar 8'e indirilmesini talep etmesine karşı Rusya'dan misilleme geldi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının Şubat ayına kadar 8'e indirilmesini talep etmişti. Rusya'dan Estonya'nın bu hamlesine karşı bir misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi.

Açıklamada Büyükelçi Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi.

“Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir. Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verilen Rusya Dışişleri açıklamasında, “Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarının sayısını 8'e; idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirmesinin talep edildiğini belirtmişti.

Estonya, 5 Nisan 2022'de Rusya Büyükelçiliği'nin 14 çalışanını sınır dışı etmiş, Rusya'nın Narva Başkonsolosluğu ile Tarta Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıklamıştı.