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Rusya'dan yaptırımlara misilleme: 36 ülkeye uçuşlar yasaklandı

Rusya'dan yaptırımlara misilleme: 36 ülkeye uçuşlar yasaklandı

Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya’ya hava sahasını kapatma kararı alırken, Rusya da bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

 Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Avusturya, Arnavutluk, Anguilla, Belçika, Bulgaristan, Virgin Adaları (Britanya), İngiltere, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, (Grönland, ve Faroe Adaları dahil) Danimarka, Jersey Adası, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya’ya uçuş kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya'da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi” denildi.

Etiketler rusya uçuş kısıtlama
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