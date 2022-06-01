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Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti: Ünlü firma Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti: Ünlü firma Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Hindistan merkezli ünlü hava yolu şirketi IndiGo, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği Türkiye seferlerine yeniden başlıyor.

Kovid-19 nedeniyle iki yıl aradan sonra Yeni Delhi'den İstanbul Havalimanı'na A321 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferle gelen 216 yolcuya uçağın kapısında çikolata ikramı yapılırken uçuş ekibine ise çiçek takdim edildi.

 İstanbul Havalimanı'ndan yapılan 6E0012 sefer sayısı ile Yeni Delhi'ye yapılan uçuş öncesi ise yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdığı check-in adasında yolcular çiçeklerle karşılandı.

7 GÜN UÇUŞ YAPILACAK

IndiGo Havayolları, haftanın 7 günü Yeni Delhi ile İstanbul arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

Seferlerin ileriki aylarda artırılmasının planlandığı bildirildi.

Etiketler sefer türkiye
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