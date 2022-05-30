Sayı 4'e çıktı: Rusya, bir ülkenin daha gazını kesiyor

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'dan gelen yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz satışında rubleyle ödemeyi şart koşan Rusya, bre ülkenin daha gazını kesiyor.

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Rus rublesinin değer kaybetmesi ile beraber Rusya gaz satışı yaparken ruble ile ödeme yapılmasını talep etmişti. Daha önce Rus rublesiyle ödemeyi kabul etmeyen Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya gaz akışı Rus enerji devi Gazprom tarafından kesilmişti.

HOLLANDA'YA DA GAZ AKIŞI YARIN KESİLECEK

Hollanda kamu gaz şirketi GasTerra, rubleyle ödemeyi reddettiği için Gazprom'un 31 Mayıs itibarıyla Hollanda'ya doğal gaz tedarikini durduracağını belirtti. GasTerra'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden doğal gaz ödemelerini Gazprombank'tan avro ve ruble hesabı açarak yapmasını talep ettiği kararname anımsatıldı.

RUB RUBLESİYLE ÖDEMEYİ KABUL ETMEDİLER

GasTerra'nın söz konusu kararnameye göre ödeme yapmayı kabul etmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu şekilde ödeme yapmak, AB yaptırımlarını delme riski içermesinin yanı sıra finansal ve operasyonel riskleri de beraberinde getiriyor. Moskova'da Rusya hukukuna göre hesap açmak ve bu hesabın Rus rejiminin kontrolünde olması şirketimiz için çok daha büyük bir risk. Bu şekilde ödeme yapmayı reddetmemize cevaben Gazprom 31 Mayıs itibarıyla doğal gaz tedarikini durduracağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

2 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ALINAMAYACAK

Açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının, 2 milyar metreküplük doğal gazın alınmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

GasTerra'nın bu gelişmeyi öngördüğü kaydedilen açıklamada, "Avrupa gaz piyasası oldukça entegre ve geniş. Buna rağmen, 2 milyar metreküp gaz tedarikinin kaybının arz tedarikini nasıl etkileyeceği ve Avrupa piyasasına nasıl yansıyacağını tahmin etmek imkansız. GasTerra, Gazprom'u defalarca sözleşmeye dayalı olarak kabul edilen ödeme yapısına ve tedarik yükümlülüklerine uymaya çağırdı ancak işe yaramadı." bilgisine yer verildi.