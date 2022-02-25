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Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı Lisaveta Karibskaya gözyaşlarını tutamadı

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı Lisaveta Karibskaya gözyaşlarını tutamadı

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi Ukraynalı Lisaveta Karibskaya Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İş için Türkiye'de olan model Rusya'nın ülkesine saldırması sonrası bazı paylaşımlar yaptı. Taksim'de savaşa karşı eyleme katılan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın yanında Rus arkadaşı vardı.

Lisaveta Karibskaya arkadaşıyla eylemden bir fotoğrafını paylaşıp "Sesini çıkardığı için onunla gurur duyuyorum" dedi.

Yıkımın olduğu Ukrayna'dan da paylaşımlar yapan ünlü model gözyaşlarını tutamadı.

Ağladığı anları paylaşan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya "Kusura bakmayın cevap vermezsem, kahvaltımı bile gözyaşı dökmeden yiyemedim. Tüm yabancı arkadaşlarıma destekleri ve güzel sözleri için çok müteşekkirim. Paylaş, konuş ve ordumuza destek ol" dedi.

Etiketler Sergen Yalçın sevgili eski sevgili
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