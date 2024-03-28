Simpsonlar'ın bir öngörüsü daha gerçekleşti

Dünya genelinde yaşanan pek çok olayı önceden tahmin etmesiyle bilinen ekranların en uzun soluklu animasyon dizisi Simpsonlar'ın, ABD'de kargo gemisinin köprüye çarpmasını bir bölümde işlediği öne sürüldü.

ABD, körpüye çarpan kargo gemisi kazasıyla sarsıldı. Singapur bandıralı bir gemi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı ve çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken Simpsons dizisinin hayranları, komplo teorileri üretmeye başladı. Sosyal medyada diziden olduğu belirtilen bir sahne paylaşıldı. Sahnede, Baltimore'da yaşanan kazaya çok benzeyen görüntüler yer alması gündem oldu.





Viral olan videoda, köprü kazasının yeri ve zamanı da örtüşüyor.

Simpsons dizisinin bir olayı daha öngördüğü düşünülse de videonun "yapay zeka" ile üretildiği ortaya çıktı. Dizide böyle bir sahne olduğuna dair kanıt bulunamadı.

OLAY

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.