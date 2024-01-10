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Sinagogun altında gizli tüneller bulundu: Gözaltılar var

Sinagogun altında gizli tüneller bulundu: Gözaltılar var
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ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında gizli tünel olduğu ortaya çıktı. Kaçak tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi.

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.

Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkati çekti.

AA

Etiketler ABD new york sinagog kaçak tünel
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