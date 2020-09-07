  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 07 Eylül 2020 09:05

Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu

Fransa'nın güneybatısında 80 yaşında bir adam, evine giren sineği öldürmek isterken büyük bir patlamaya neden oldu.

Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Evi patlayan adam, patlamadan ciddi yaralar almadan kurtulurken, evin mutfağı ve çatısı hasar gördü.

Fransız basını, adamın elinde bazı yanıklar bulunduğunu aktardı. Sud-Ouest gazetesi de sineğin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, akşam yemeğine oturmaya hazırlanırken eve giren sinekten rahatsız olan adam, sineği öldürmek için elektrikli sinek raketi kullanmak istedi.

Ancak, evindeki tüpte sızıntı olduğunu fark etmedi. Raket, tüpün infilak etmesine yol açtı.
 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fransa , Patlama , Sinek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM