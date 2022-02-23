Şoke eden olay: Tecavüze uğrayan kadına hapis cezası

28 yaşındaki Meksikalı Paola Schietekat, Katar'daki Dünya Kupası organizasyon komitesi için çalışırken tecavüze uğradığını şikayet ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Bir kadın Dünya Kupası yetkilisi, Katar'daki Dünya Kupası organizasyon komitesi için çalışırken tecavüze uğradığını şikayet ettikten sonra 100 kırbaç ve yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

28 yaşındaki Meksikalı Paola Schietekat, cinsel saldırıya uğradıktan sonra Katar'dan ayrıldı ancak evlilik dışı bir ilişkisi olduğu iddiaları hala geçerli.

Ekonomist ve antropolog, dairesine giren ve onu öldürmekle tehdit eden bir iş arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını iddia ettiğinde Dünya Kupası organizasyon komitesi için çalışıyordu. Saldırıda yaralandığını, sol kolunun, omzunun ve sırtının morluklarla kaplı olduğunu söyledi.

Bekaret testi istediler

Paola, yerel raporlara göre, 6 Haziran 2021'de Meksika danışmanına yapılan saldırıyı Katar polisine bildirdi. Genç kadın ardından 3 saat Arapça sorgu yapıldı ve bir noktada bekaret testi istenildiğini belirtti.

"Nedense ben sanık olmuştum"

2022 Dünya Kupası çalışanına daha sonra avukatlar tarafından mahkumiyetten kaçınmanın bir yolunun saldırganıyla evlenmek olduğu söylendi.

Bu kendisine söylendiğinde, ülkenin başkenti Doha'yı terk ederek eve dönmeye ve hayalindeki işi kaybetmeye karar verdi.

Paola'ya yönelik suçlamaların hala geçerli olduğu ve 6 Mart'ta hüküm giyeceği bildiriliyor.

Tecavüz kurbanı suçlu bulunursa 100 kırbaç ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Dünya Kupası yaklaşırken Katar, turnuvanın verildiği 2010 yılından bu yana ülkede binlerce göçmen işçinin hayatını kaybettiği ve hükümetin insan hakları siciline yönelik sert eleştirilerle skandallara bulaştı.