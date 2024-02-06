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Somali'de pazar yerinde patlama: 10 ölü

Somali'de pazar yerinde patlama: 10 ölü
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Bakara isimli pazar yerinde meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Reuters'a konuşan Bakara pazar esnafı Hassan Ali, "10 ölü, 15 yaralı saydım" dedi. Kendi dükkanının da tamamen yıkıldığını anlatan Ali, "Patlamalar, pazarın merkezinde dört yerde yaşandı" diye konuştu.

Dün de Somali'nin Beledhawo kasabasında Eş Şebab'ın düzenlediği değerlendirilen bir saldırıda yedi kişinin öldüğü açıklanmıştı. Belediye Başkanı Abdirashid Abdi Carook, yerel basına yaptığı açıklamada, saldırganların Beledhawo'da yaşayan Etiyopya vatandaşlarının evine ateş açtığını belirtti. Carook, saldırıda aralarında üç kadının bulunduğu, biri Somalili altısı Etiyopyalı yedi kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını söyledi.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Carook, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Eş Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık saldırılar düzenliyor.

Etiketler somali patlama somalide patlama
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