Sosyal medya yasta! TikTok fenomeni hayatını kaybetti

Genç kullanıcılar arasında popüler olan TikTok uygulamasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rocelle Hager, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Genç kullanıcılar arasında popüler olan TikTok fenomenlerinden Rocelle Hager geçirdiği kaza sonucu trajik sonla hayatını kaybetti. rouerboat3 adıyla TikTok platformunda çok sayıda hayran edinen genç fenomenin ölüm haberi sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Kendine kısaca Roe diyen genç sosyal medya yıldızı TikTok'ta sık sık yayınladığı içeriklerle dikkat çekiyordu. Ölüm haberini arkadaşı Brittanie Lynn verdi. İkili birlikte başarılı videolar çekerek çok sayıda hayran sahibi olmuştu. Roe ve Brittianie özellikle düetleriyle ün yapmıştı. Farmington polisinin verdiği bilgiye göre şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacına ait büyük bir dal, hareket halindeyken Roe'nun aracının sürücü kısmının olduğu bölüme düştü. Dal düşerken elektrik hatlarını ve elektrik direğini de birlikte aracın üzerine düşürdü.