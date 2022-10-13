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Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda en az 17 rejim askeri hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde bir askeri araca patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Devlet haber ajansı SANA, bu sabah düzenlenen saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 17 askerin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler suriye bombalı saldırı
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